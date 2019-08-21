20 августа 2019
19 августа 2019

В Прикамье требуют наказать чиновника, который помешал исторической экспедиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, миков павел
Павел Миков попросил наказать главу Кудымкарского районаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков потребовал наказать главу Кудымкарского района Валерия Климова из-за исторической экспедиции. Омбудсмен считает, что чиновник препятствовал волонтерам «Мемориала» посетить поселок Галяшор, где захоронены репрессированные в советское время жители Литвы и Польши. В заключении, опубликованном на сайте Микова, сказано, что действия чиновника «нарушили свободу деятельности общественных объединений и противоречат госполитике по увековечению памяти жертв политрепрессий».

«Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный данной ситуацией, рекомендую главе Кудымкарского района Климову публично обосновать причину отказа в оказании содействия „Мемориалу“ в проведении волонтерской поисковой экспедиции. Считаю возможным обратить на указанную ситуацию внимание прокурора Пермского края и просить провести проверку действий главы района на предмет законности», — говорится в заключении. Ранее омбудсмен заявил, что работа по увековечению памяти жертв политических репрессий не может быть уголовно наказуема.

Активисты пермского «Мемориала», отправившиеся в экспедицию по увековечиванию памяти политрепрессированных, были задержаны полицией в конце прошлой недели. «URA.RU» писало, что полиция возбудила два уголовных дела.

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