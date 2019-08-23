Заслуженный пилот рассказал, как господдержка Superjet сказывается на стоимости билетов

Отказ иностранных компаний от Sukhoi SuperJet 100 связан с технической несовершенностью самолета. По мнению заслуженного пилота России Юрия Сытника, правительству РФ необходимо отказаться от субсидирования российских компаний, закупающих данную модель. Вместо этого нужно сосредоточиться на снижении цен на авиабилеты.
«Правительство РФ делает огромную глупость, субсидируя компании, которые закупают „Суперджет“. Якобы „Аэрофлоту“, S7 и Utair тяжело живется. Нужно, чтобы хорошо жилось не компаниям и их топ-менеджерами, а пассажирам. Вместо этих бесполезных субсидий сделайте стоимость тонны топлива ниже — цены на билеты сразу снизятся», — отметил Сытник в разговоре с «URA.RU».
Эксперт считает, что зарубежные компании отказываются от «Суперджета» из-за его технических проблем: самолет создан на 85% из иностранных запчастей, которые не стыкуются между собой. «Нет ни обеспечения запчастями, ни постпродажного сопровождения. Ни завод-производитель, ни КБ „Сухой“ этим не занимаются. В итоге авиакомпании остаются один на один с этими самолетами. Из 10 как минимум четыре постоянно простаивают на ремонте», — отмечает собеседник агентства.
В то же время Сытник считает, что идея создания отечественного пассажирского самолета в России — правильная, а наработки, которые уже есть в рамках проекта от Sukhoi SuperJet 100, могут быть использованы в дальнейшем.
В пятницу, 23 августа, стало известно, что от использования Sukhoi SuperJet 100 отказалась последняя иностранная компания — мексиканская Interjet. Российские самолеты, принадлежащие компании, будут выставлены на продажу. В июне, после крушения Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево, «URA.RU» подробно разбирало перспективы проекта отечественного самолета.