27 августа 2019
26 августа 2019

Челябинский губернатор готовится сделать программные заявления

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей
Задать вопросы Алексею Текслеру можно будет дистанционноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 28 августа проведет вторую с момента назначения пресс-конференцию. Встречу с представителями СМИ решено провести за пределами резиденции главы региона.

«Пресс-конференция начнется в 12:00 в отеле „Малахит“. Приглашены СМИ со всей области и ветераны южноуральской журналистики», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

По данным агентства, на пресс-конференции прозвучат также записанные на видео вопросы журналистов, которые в силу расстояния или других причин не смогут лично присутствовать на мероприятии. Одновременно будет идти прямая трансляция по телевидению, в соцсетях и в личном аккаунте врио губернатора в Instagram.

Первую масштабную встречу с представителями СМИ Текслер провел 4 апреля — меньше, чем через месяц после того, как президент Владимир Путин назначил его временным главой региона. Тогда его спрашивали о возвращении прямых выборов в Челябинске, планах ремонта дорог, судьбе хоккейного клуба «Трактор» и будущих губернаторских выборах, которые состоятся 8 сентября.

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-
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Ссылки по теме
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