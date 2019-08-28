Студенты показали, в каких условиях вынуждены жить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Пермского государственного университета (ПГУ) жалуются на состояние санузла в общежитии вуза. Фотографии размещены в соцсетях.

«Племянницу заселили в одно из общежитий ПГУ. Вот такая там жуть в санузле», — говорится в записи к снимку. «Ничего вы не понимаете. Это нынче тренд такой. Интерьер для молодежи, студентов — фанатов игры „Сталкер“ и сериала „Чернобыль“», — предположил один из комментаторов Артем Прохоров. «Сама пять лет прожила в одном из этих общежитий, было нормально», — написала Елена Жуланова.

Комендант одного из общежитий ПГУ Ирина Федорова рассказала «URA.RU», что знает о плохом состоянии помещений, но заверила, что ремонт в них уже начался. «Во всех общежитиях вуза сейчас идет ремонт, и в том блоке, о котором идет речь, тоже будет ремонт. Когда до него дойдет очередь, точно сказать не могу. Студенты, не разбираясь, выкладывают такие вещи, я считаю, что это некорректно. Все это безобразие отремонтируют, просто ремонт идет поэтапно, требуется время», — уточнила Федорова.

В пресс-службе вуза корреспонденту информагентства пояснили, что подготовят письменный комментарий в ближайшее время.

Автор фото утверждает, что в таком состоянии находится санузел общежития ПГУ Фото «Подслушано Пермь»