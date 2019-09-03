Торговые сети сократили количество скидок для россиян

Ретейлеры отказываются от акций на продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговые сети отказываются от излишних промоакций: за июль 2018-го — июнь 2019 года их доля в розничном сегменте увеличилась с 52% до 53%, что стало самым медленным ростом за последние пять лет.

«Для сравнения: в июле 2017-го — июне 2019 года доля промо в продажах в деньгах увеличилась с 42% до 49%, в штуках — с 45% до 52%», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Nielsen. Что касается последнего отчетного периода, средний размер скидки остался на уровне 25%. Специалисты связывают замедление с несколькими факторами.

Так, по мнению директора по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марины Волковой, в некоторых категориях уже достигнут потолок по скидкам, поэтому многие магазины и производители стали чаще использовать стратегию «ежедневно низких цен», отказываясь от избыточных акций. Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пояснил изданию, что компания оставила долю промо на уровне прошлого года и планирует стабилизировать промоактивность и далее. Вместо этого покупателей пытаются привлечь целевым маркетингом и персонализированными скидками, в том числе за счет карт лояльности.