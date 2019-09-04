Администрация Нижнего Тагила 30 сентября откроет сквер советской скульптуры. Он разместится рядом с городским музеем изобразительного искусства (в конце сентября музею как раз исполнится 75 лет). Как рассказал «URA.RU» глава промышленной столицы Владислав Пинаев, идея создать тематический сквер принадлежит сотрудникам его администрации.
«Наши сотрудники предложили создать такой уголок советской реальности на территории, которая долгое время пустовала — там когда-то стоял барак и его снесли. Нашу идею поддержало и министерство инвестиций и развития Свердловской области. Мы по всей области проехались, собрали скульптуры, столбы, урны. Наши мастера все это отреставрировали, и красиво получилось — на постаментах скульптура отлично смотрится. Сейчас в сквере уложат плитку, и торжественно откроем», — рассказал Пинаев.
Ожидается, что в сквере появятся восемь скульптур: бюсты Ленина и Сталина, фигуры горняка, пионеров, а также учительницы и ученика.