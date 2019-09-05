Кандидаты массово отказались от участия в выборах в Прикамье

В выборах депутатов Чусовской думы отказались участвовать сразу девять кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу девять кандидатов отказались участвовать в выборах депутатов Чусовской городской думы (Пермский край). По данным местной территориальной избирательной комиссии, они написали соответствующее заявление в один день. Всего после регистрации из предвыборной гонки в Чусовом выбыли 12 кандидатов.

«Два кандидата от „Справедливой России“, один — от КПРФ, четыре — от ЛДПР, один от „Партии Великое отечество“, один — от „Родной партии“ и три самовыдвиженца», — говорится в системе ГАС «Выборы». Даже после этого в каждом из округов осталось как минимум два кандидата, что не ставит под угрозу выборы в отдельно взятой территории.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии «URA.RU» сообщили, что отказ кандидатов от дальнейшего участия в выборах — их право. «Отказ не повлечет за собой никаких последствий как для проведения голосования, так и для собственно избирателей. Кроме того факта, что фамилии данных кандидатов будут вычеркнуты из бюллетеней для голосования», — пояснили в пресс-службе.

Выборы в Пермское крае пройдут в единый день голосования 8 сентября.