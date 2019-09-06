Горожанам обещают особенно красивый фейерверк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 7 сентября стартует главный этап празднования 283-летия города. Праздник начнется в полдень — программой «С днем рождения, любимый город!» в Саду Победы. Жителей ждет более 40 мероприятий.

В 14:00 на Кировке начнется конкурс «Песня города-2019», а на Театральной площади концерт «Бригады У», Ivan Valeev и LUXOR. В это же время в парке «Металлург» имени Тищенко в Металлургическом районе начнется этно-шоу «Zainetdin», а у ледовой арены «Трактор» — вело-мото-экстрим шоу с участием «Legend stunt team», «FreeStyleShow» и команды по мото-снегоходному фристайлу «FMX13».

В 15:00 в парке Тищенко стартует программа «Челябинск, мы любим тебя!», а у кинотеатра «Победа» — фестиваль команд КВН.

В 16:00 этно-шоу Zainetdin можно будет увидеть в Саду Победы. В горсаду имени Пушкина начнется концерт «Классика большого города». В 17:00 у ледовой арены «Трактор» будут выступать Тимати, Леша Свик и Feduk, к ним присоединится HAZИМА из BlackStar.

В 18:00 праздничная программа на площади Революции перерастет в шоу «Голоса и танцы Челябинска» (ведущий — Дмитрий Нагиев) — выступят «А Студио», Владимир Пресняков-младший, Наталья Подольская, а также DJ Feel и DJ Project S-Brother-S. Также в это время на Кировку «переедет» фестиваль КВН.

В 22:00 на летней эстраде парка Гагарин начнется фильм «Тот самый Мюнхгаузен», а на набережной Миасса — фейерверк. Челябинцам и гостям города обещают 10 минут «огненной потехи» с использованием мощных высотных зарядов.