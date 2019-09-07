Следователи нашли в штабе Навального в Петербурге десятки бюллетеней

В штабе Алексея Навального нашли бюллетени по выборам губернатора Петербурга
В Санкт-Петербурге следователи в ходе обыска в штабе блогера Алексея Навального нашли десятки избирательных бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Проверка штаба Навального прошла после заявления в правоохранительные органы о том, что в помещениях находятся бюллетени для голосования. «В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве. Обыск проходил в одном из домов по Вознесенскому проспекту.
По данному факту началась доследственная проверка.