Следователи нашли в штабе Навального в Петербурге десятки бюллетеней

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Конференция партии Единая Россия по вопросам участия в выборах депутатов городской думы. Курган , выборы, бюллетень, голосование, урна для голосования
В штабе Алексея Навального нашли бюллетени по выборам губернатора ПетербургаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге следователи в ходе обыска в штабе блогера Алексея Навального нашли десятки избирательных бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Проверка штаба Навального прошла после заявления в правоохранительные органы о том, что в помещениях находятся бюллетени для голосования. «В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве. Обыск проходил в одном из домов по Вознесенскому проспекту.

По данному факту началась доследственная проверка.

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