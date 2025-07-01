В ДНР обнаружили схрон с хим. оружием
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обнародованы кадры обнаружения схрона ВСУ с химическим оружием. Их показали представители ФСБ.
«Использование Киевом химоружия в зоне спецоперации — распространенное явление», — прокомментировали представители ФСБ. Видео публикует ТАСС.
Отмечается, что самодельные бомбы для дронов начинены отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело о разработке и производстве оружия массового поражения, сообщила ФСБ.
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