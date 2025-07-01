Появились кадры обнаружения схрона ВСУ с химическим оружием

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В ДНР обнаружили схрон с хим. оружием
В ДНР обнаружили схрон с хим. оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обнародованы кадры обнаружения схрона ВСУ с химическим оружием. Их показали представители ФСБ.

«Использование Киевом химоружия в зоне спецоперации — распространенное явление», — прокомментировали представители ФСБ. Видео публикует ТАСС.

Отмечается, что самодельные бомбы для дронов начинены отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело о разработке и производстве оружия массового поражения, сообщила ФСБ.

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Обнародованы кадры обнаружения схрона ВСУ с химическим оружием. Их показали представители ФСБ. «Использование Киевом химоружия в зоне спецоперации — распространенное явление», — прокомментировали представители ФСБ. Видео публикует ТАСС. Отмечается, что самодельные бомбы для дронов начинены отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело о разработке и производстве оружия массового поражения, сообщила ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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