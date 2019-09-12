Скульптуры львов начали реставрировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скульптуры львов, которые стали символом Оперного театра в Екатеринбурге, спустя несколько месяцев впервые показали журналистам. Фигуры начали реставрировать — в рамках затянувшейся реконструкции театрального сквера.

Сейчас перед реставраторами стоит задача вернуть львам первоначальный вид, рассказал один из мастеров компании, которая занимается восстановлением фигур. «Мы оценили весь материал, который нужно обработать. Эти скульптуры были произведены примерно в 1940-е годы, после войны. За столько времени, конечно, появились трещины, износ. Они были несколько раз перекрашены. Наша задача — произвести полную очистку этих львов, убрать слой краски, расшить трещину и восстановить фигуру», — отметил он. Ожидается, что скульптуры вернут в сквер до конца октября.

Фигуры львов много лет украшали сквер за Оперным театром. В мае рабочие разрушили стелы, на которых они стояли, и это вызвало возмущение многих горожан. Тогда скульптуры пообещали отреставрировать и вернуть на место. Однако фигуры львов несколько месяцев стояли на территории театра, укрытые тканью. Реконструкция самого сквера также затянулась — сначала работы предполагалось завершить ко дню города, который прошел в августе. Но к тому времени территория оставалась раскопанной, а напротив театра только начали укладывать гранитную плитку.

Львов у Оперного театра начали реставрировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фигуры были созданы еще в 1940-е годы Фото: Анна Майорова © URA.RU