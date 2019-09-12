В Нижнем Тагиле во время смены на заводе пропал рабочий

По слоам очевидца мужчина погиб в вагоне с горящим коксом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле на коксохимическом производстве, являющемся структурным подразделением НТМК, прямо во время смены пропал рабочий. 34-летнего машиниста коксовой машины Сергея Юхнева ищут по всей заводской территории вторые сутки.

«Заявление об исчезновении человека на заводе к нам поступило накануне 11 сентября. На территории завода ведутся необходимые поисковые мероприятия. Мы ведем свою работу, заводчане самостоятельно прочесывают территорию. Изучаются записи с имеющихся камер наблюдения», — сообщила «URA.RU» Элина Балуца, пресс-секретарь УМВД по Нижнему Тагилу.

По словам источника «URA.RU» на НТМК, мужчина не пропал. Инсайдер утверждает, что рабочий мог совершить самоубийство. «Учитывая характер коксохимического производства, есть риск, что останки обнаружить не удастся», — уточняет собеседник агентства. Автомобиль Юхнева по-прежнему находится на стоянке у завода, его личные вещи и мобильник в шкафчике. По данным источника, у Юхнева имеются пятеро детей от двух браков и алименты. Собеседник агентства слышал, что машинист якобы устал от долгов.

В пресс-службе НТМК оперативный комментарий получить не удалось — телефон нет отвечает.