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В Прикамье нашли еще один повод штрафовать людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Пермь, школа, школьники
За продажу вейпов несовершеннолетним в Прикамье будут штрафоватьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

За продажу несовершеннолетним электронных сигарет или жидкостей для них в Пермском крае будут штрафовать. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент и будет рассмотрен депутатами уже в сентябре.

«Розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 80 тысяч рублей», — сказано в новой статье 7.9, которой будет дополнен региональный закон об административных правонарушениях.

Предполагается, что штрафовать можно будет также и за продажу жидкостей для вейпов, которые не содержат никотин. Протоколы смогут составлять сотрудники полиции и представители районных администраций, а принимать решение о размере наказания будут мировые судьи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные законы уже действуют в 23 субъектах федерации. Так, например, самые низкие штрафы предусмотрены в ЯНАО, ХМАО и Мурманской области, а самые высокие в Пензенской области, где юрлицо за подобное правонарушение могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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