17 сентября 2019

На Урале байкер сбил пешехода и погиб. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мото-шоу. Екатеринбург, экстрим, мотоцикл
Мотоциклист и пешеход погибли на местеФото: Александр Мамаев © URA.RU

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Екатеринбурге. В результате погибли два человека, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Нетрезвый пешеход на вид около 30 лет, личность которого пока не установлена, попытался перейти дорогу в неположенном месте напротив гипермаркета «ДомоСтрой» на дублере Сибирского тракта, 6.

«Мотоциклист 1976 года рождения Сергей Стариков не справился с управлением и сбил пешехода. Оба получили тяжелые политравмы, черепно-мозговые травмы, множественные переломы и скончались на месте», — сообщил инсайдер.

Фото: «Ночные новости»

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