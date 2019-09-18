Мотоциклист и пешеход погибли на месте
ДТП с участием мотоциклиста произошло в Екатеринбурге. В результате погибли два человека, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Нетрезвый пешеход на вид около 30 лет, личность которого пока не установлена, попытался перейти дорогу в неположенном месте напротив гипермаркета «ДомоСтрой» на дублере Сибирского тракта, 6.
«Мотоциклист 1976 года рождения Сергей Стариков не справился с управлением и сбил пешехода. Оба получили тяжелые политравмы, черепно-мозговые травмы, множественные переломы и скончались на месте», — сообщил инсайдер.