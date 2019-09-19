Минтруд: ранний выход на пенсию ведет к бедности

Ранний выход на пенсию повысит уровень бедности в России. Таким мнением поделился директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев, комментируя предложение профессор НИУ ВШЭ Евгения Гонтмахера, который предложил ввести в стране индивидуальный пенсионный возраст.
«Мы тоже можем дать право выйти на пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет с штрафными санкциями. Но тогда какой размер пенсии будет в России?», — цитирует Игнатьева ТАСС. Представитель Минтруда подчеркнул, что внедрение таких пенсий — популярная мера, но уточнил, что в России их введению мешает «проблема бедности».
Ранее профессор Гонтмахер заявил, что в России надо предоставить гражданам возможность выходить на пенсию и в 50, и в 70 лет. Игнатьев ответил, что такой метод практикуют во Франции и Германии, но подчеркнул, что в этих странах более крупные пенсии.
Ранее стало известно, когда в РФ планируют поднять пенсии. Однако экономисты предполагают, что россияне не почувствуют никаких позитивных изменений.