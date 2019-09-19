19 сентября 2019

Минтруд: ранний выход на пенсию ведет к бедности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Минтруде считают индивидуальный пенсионный возраст популярной мерой, введению которой в РФ мешает бедностьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранний выход на пенсию повысит уровень бедности в России. Таким мнением поделился директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев, комментируя предложение профессор НИУ ВШЭ Евгения Гонтмахера, который предложил ввести в стране индивидуальный пенсионный возраст.

«Мы тоже можем дать право выйти на пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет с штрафными санкциями. Но тогда какой размер пенсии будет в России?», — цитирует Игнатьева ТАСС. Представитель Минтруда подчеркнул, что внедрение таких пенсий — популярная мера, но уточнил, что в России их введению мешает «проблема бедности».

Ранее профессор Гонтмахер заявил, что в России надо предоставить гражданам возможность выходить на пенсию и в 50, и в 70 лет. Игнатьев ответил, что такой метод практикуют во Франции и Германии, но подчеркнул, что в этих странах более крупные пенсии.

Ранее стало известно, когда в РФ планируют поднять пенсии. Однако экономисты предполагают, что россияне не почувствуют никаких позитивных изменений.

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Экономика
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© Служба новостей «URA.RU»
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