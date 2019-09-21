20 сентября 2019

Свердловские политики убежали от охраны на «Кроссе наций». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кросс наций 2019. Екатеринбург
Уральская элита пробежалась с жителями ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские ВИПы приняли участие во всероссийском забеге «Кросс нации», который стартовал в Екатеринбурге от площади имени Кирова у издания УрФУ. Пробежались по городу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр спорта России Павел Колобков, оставив при этом охрану дожидаться их на финише, передает корреспондент «URA.RU» с места события.

Почетными гостями мероприятия стали олимпийский чемпион Сергей Чепиков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Губернатор области после кросса сделал пост в соцсети Instagram, оценив спортивное мероприятие и отметив важность здорового образа жизни. «Все больше людей занимаются спортом, бросают вредные привычки, ведут здоровый образ жизни. Я сам несколько лет назад изменил режим питания, увеличил физические нагрузки, стал много бегать и ездить на велосипеде. Изменения в ощущениях, в количестве энергии, в самочувствии колоссальные», — написал Куйвашев.

«Кросс нации» — самое массовое по количеству участников спортивное мероприятие в области. В забеге принимают участие около 50 тысяч бегунов, дистанция составляет 2023 метра. «Кросс Нации» проходит во всех муниципальных образованиях.

Кросс наций 2019. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Кросс наций 2019. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Кросс наций 2019. Екатеринбург
Уральская элита пробежалась с жителями Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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