Бывшему челябинскому вице-губернатору, совершившему ДТП, прислали привет из прокуратуры

Андрей Косилов заявил, что пока не читал представления прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывшему первому вице-губернатору Челябинской области, гендиректору птицефабрики «Равис» Андрею Косилову прокуратура внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Ранее он попал в публичную повестку после совершения тяжкого ДТП, в котором пострадали три жителя Екатеринбурга.

«С июня 2018 по января 2019 годов предприятие осуществляло хоздеятельность, связанную с обращением с отходами производства и потребления, в отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», — говорится в сообщении прокуратуры. Речь идет о свалке в Шершнях, куда свозились отходы птицефабрики. Жители жаловались на скопище мух и запах.

«Представление пришло сегодня на компьютер, пока не читал — заявил „URA.RU“ Косилов. — В этом году мы свалку полностью рекультивировали, не потратив на это ни одной бюджетной копейки. Там сейчас нет ни мух, ни бомжей».

Продолжается расследование уголовного дела по факту июльского ДТП, совершенного Косиловым, в котором тяжело пострадали трое екатеринбуржцев. Двое уже выписаны из больницы. Обвинение Косилову не предъявлено. Как заявил «URA.RU» экс-чиновник, третья пострадавшая, молодая девушка, выведена из комы, но процесс восстановления займет долгий период. Сам он настаивает, что хотя и обгонял впереди идущую машину, после чего столкнулся с автомобилем свердловчан, но ДТП произошло уже на его полосе.

В августе птицефабрику Косилова обвинили в том, что предприятие вывозило помет на поля и это стало источником неприятного запаха в Челябинске.