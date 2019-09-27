Минздрав представил свой «проект» курилок в аэропортах

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково, терминал а
Если законопроект будет принят, в российских аэропортах появятся по две курилкиФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

В каждом аэропорте России должно быть не более двух курилок. С таким предложением выступил Минздрав.

«В „чистой зоне“ аэропорта должно быть не более двух курилок. Речь об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами», — сообщают «Известия». При этом из текста поправок остается неясным, сколько может быть оборудовано таких комнат — две во всей воздушной гавани или по две в каждой зоне вылета (например, для внутренних и международных рейсов).

Согласно поправкам, комнаты должны быть оборудованы в зонах, которые предназначаются для пассажиров, уже зарегистрировавшихся на рейс и прошедших предполетный досмотр. Кроме того, ведомство предлагает расположить курительные комнаты так, чтобы они располагались максимально далеко от места предполетного досмотра, а также не находились на пути следования к выходам на посадку.

В пресс-службе Минздрава заявили, что работа над текстом поправок еще идет. После этого документ будет рассмотрен во втором чтении, дата которого пока не определена.

Курить в российских аэропортах запретили в 2013 году. До этого момента закон не регулировал количество курительных помещений, поэтому решение оставалось за аэропортом.

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