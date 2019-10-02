Женщина умерла после пластической операции на груди

После пластической операции женщина месяц провела в больнице Фото: Pixabay

В Москве женщина умерла после пластической операции по коррекции груди. В Следственном комитете по Москве возбудили уголовное дело в связи с произошедшим.

«Скончалась она вчера, но не у нас. А операция была довольно давно. Сейчас идет доследственная проверка», — приводит слова медицинского директора сети клиник «Семейная» Павела Бранда сайт «Подмосковье сегодня». После смерти пациентки Росздравнадзор также начал проверку.

В конце августа 31-летней женщине стало плохо после пластической операции. «Она была доставлена в городскую клиническую больницу, где 1 октября, несмотря на оказанную помощь, скончалась», — пояснили в пресс-службе Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).