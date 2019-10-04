Владимир Селиванов снимает новый клип за пределами родной страны ФОТО: Владимир Селиванов, Instagram.com

Уроженец Перми Владимир Селиванов, известный по роли Вована из сериала «Реальные пацаны», показал кадры со съемок клипа. Своими эмоциями он поделился с подписчиками соцсети Instagram.

«Исландия — то место, где должен побывать каждый хотя бы раз. В скором времени выйдет песня и клип „Шагай“, где в главных ролях будем выступать мы с супругой», — написал Селиванов на личной странице. Актер также отметил, что новый клип — это «история с красивыми пейзажами и неподдельными чувствами».

Супруга Селиванова Виктория не впервые появляется в его клипах. Она стала одной из героиней ролика «Девочка, качай». В этом видео актер снял свою дочь. Ролик был представлен публике в феврале 2019 года. Дата релиза клипа на песню «Шагай» пока держится в секрете.