ФСБ сорвала атаки террористов в российских городах

Федеральная служба безопасности России предотвратила четыре теракта в центральной России в 2019 году. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Туле.
«За восемь месяцев текущего года (в ЦФО — прим. ред.) предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта», — цитирует ТАСС Патрушева. Отмечается, что теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. По данному факту задержаны 152 человека.
Патрушев подчеркнул, что работа оперативников имеет особую важность в виду того, что в Россию пытаются проникнуть международные террористические организации. По его словам, спецслужбы постоянно занимаются кропотливой работой по защите населения.
Ранее стало известно, что 4 октября в 08:00 неизвестные напали с пистолетами на охранников завода «Кубанские деликатесы» в городе Славянске-на-Кубани. Правоохранители задержали семерых участников конфликта, пишет «Утро.ру». Перестрелка могла произойти между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, передает RT. Бывший силовик рассказал, что нападение на завод — продолжение практики 90-х годов.