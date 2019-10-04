Бывший силовик рассказал, почему в России до сих пор захватывают заводы

На территории завода произошла перестрелка с использованием травматических пистолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перестрелка на заводе «Кубанские деликатесы» под Краснодаром не единственный случай захвата предприятия. Такие рейдерские захваты происходят до сих пор из-за процветания коррупции. Об этом разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал экс-начальник криминальной милиции, адвокат по уголовным делам Евгений Харламов.

«Что касается 90-х годов, они не возвращаются, они как были, так и есть. Только не в той жесткой форме, в которой это было раньше, когда людей в открытую забирали, упаковывали в сейф, в цемент и топили в болотах. Что касается таких рейдерских захватов, это, к сожалению, происходит», — поделился правозащитник.

Харламов отметил, что часто захваты предприятий происходят при содействии должностных лиц из различных госструктур и систем МВД. Также он подчеркнул, что россияне и дальше будут наблюдать рейдерские захваты и «кровавые разборки», так как «это Россия».

Ранее стало известно, что 4 октября около 08:00 неизвестные попытались захватить завод «Кубанские деликатесы» в городе Славянске-на-Кубани. На территории предприятия произошла перестрелка с применением травматических пистолетов. передает «Национальная служба новостей». Полиция задержала семерых участников конфликта. По предварительным данным, перестрелка произошла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, сообщает RT.