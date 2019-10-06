Миф о высоких зарплатах на Ямале сформировался еще в СССР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Главные темы недели на «URA.RU»:

Президент России Владимир Путин жестко спросил правительство об исполнении поручений, которые он дал полтора месяца назад. Глава РФ потребовал «без фокусов» разобраться с зарплатами врачей. Путин дал понять, что не снимет «важнейший вопрос» с личного контроля и не отвяжется от правительства.

В конце сентября в Москве прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных. На акцию пришли более 20 тысяч человек. Новый сезон протестов открыл лидер либертарианцев Михаил Светов, который на своем примере показал, что карьеру можно сделать без «Единой России» и Навального. Мы поговорили с политиком и узнали, как ему это удалось.

В Тюменской области, на Ямале и в ХМАО большой дефицит полицейских. Сотрудники МВД жалуются на низкие зарплаты, переработки и хамское отношение начальства. Ситуацию не спасают даже северные льготы. Руководители ведомства принимают неожиданные решения, чтобы подчиненные не могли уйти.

На Ямале рушится миф о высоких зарплатах северян, который появился еще в Советском Союзе. Россияне перестали верить этому стереотипу и теперь чаще предпочитают арктическому региону переезд на теплый юг России. Рассказываем, что стало не так с зарплатами в регионе.

Пока губернатор Челябинской области Алексей Текслер занимается делами региона и меняет правительство, его жена Ирина поделилась с «URA.RU» их семейной историей. Первая леди Южного Урала рассказала, как познакомилась с будущим мужем, почему с легкостью бросила Москву и каким видит Челябинскую область через несколько лет.

Дети «уральской Рублевки» каждый день ходят пешком по 12 километров до школы и обратно домой. Автобусы не ездят, потому что дороги плохие, а строить новые — денег нет. Пробираться к цивилизации всем жителям поселка приходится по мосту. Но и он почти развалился. Людям приходится ходить через лес с волками и бродячими собаками.