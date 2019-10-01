В МВД «тюменской матрешки» некому работать. Северные льготы не спасают

Уральские силовики уходят в другие сферы, лишь бы не работать в полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В регионах «тюменской матрешки» — Тюменской области, Ямале и ХМАО-Югре — большой дефицит полицейских. Сотрудники МВД жалуются на низкие зарплаты, серьезные переработки и хамское отношение начальства. Не помогают даже льготы — люди увольняются, а тем, кто остался, приходится работать еще больше. Решение проблемы оказалось неожиданным.

В среднем официальный некомплект в управлении МВД Югры, по данным пресс-службы окружной полиции, составляет порядка 11%, в Тюменской области — 6,9%. В пресс-службе ГУ МВД Ямала предоставить данные отказались. Но на сайте окружного управления в разделе вакансии указано, что ведомство ищет около 130 сотрудников.

Силовики признаются: «Уровень зарплаты не соответствует уровню стресса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» сообщают, что кадровый кризис существенно серьезнее. «Работать некому, половина то болеет, то в отпусках. Получается, что работу за троих сотрудников делают два человека», — сообщил источник «URA.RU» в югорской полиции. Экс-полицейский на Ямале подтверждает: «Нагрузка на сотрудников большая, так как штат маленький, не оплачиваются переработки». Он уточняет, что сменил работу из-за зарплаты — в других сферах денег больше.

Другой человек, работавший в МВД округа, рассказал, что много профессионалов покинули ведомство с 2011 по 2016 годы, когда проводились реформы. В 2011 году переаттестацию по всей стране прошли 875,3 тысячи бывших милиционеров. В ходе реформы своих постов лишились 183 тысяч сотрудников МВД, в том числе около половины генералов, пишет ТАСС. Штат сократился на 22%. В 2016 году проводились дополнительные сокращения ставок и должностей. Еще одна волна увольнений была в прошлом году из-за пенсионной реформы — полицейские опасались увеличения срока выслуги с 20 до 25 лет.

По данным собеседника в Тюмени, сейчас силовики уходят, в том числе, из-за внутриведомственного противостояния.

«Полицейские борются не только с преступностью, но и между собой. Идет борьба между кланами, между отделами», — сказал собеседник. Также полицейские уходят из-за пренебрежительного отношения начальства.

Порой полицейские переходят в другие силовые структуры. Например, в Росгвардию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

С этим согласен и «честный гаишник» из Югры Сергей Иванов, уволенный после конфликта с сыном врио начальника УВД Сургута. «Руководство всеми путями, в том числе и незаконными, пытается удержать своих подопечных. Знаю ряд сотрудников МВД ХМАО, которые желают не просто уволиться, а перевестись в иные структуры. Например, в ряды Росгвардии. Руководители начинают идти на ухищрения: теряют рапорты сотрудников, чтобы те не смогли в установленный законом срок перевестись», — рассказывает бывший силовик. Он уточняет, что из-за массы конфликтов и непонимания с начальством у сотрудников складывается впечатление — «здесь нечего больше ловить».

Проблему с недостатком сотрудников в регионах «тюменской матрешки» полиция старается решать по-разному. Так, по данным силовиков, для привлечения полицейских на Ямал и в ХМАО-Югру МВД России призывает руководство региональных управлений рассказывать сотрудникам о плюсах работы на Крайнем Севере. Речь идет о льготном исчислении выслуги лет, предоставлении служебного жилья, повышенных зарплатах, увеличенном отпуске и оплате расходов на переезд. В Тюменской полиции решить кадровый вопрос стараются строительством жилья для силовиков и их семей. Для нового здания уже нашли подрядчика, который к осени 2021 года построит девятиэтажный дом в Тюмени.

Изменение судебной системы считают одним из способов решения кадровой проблемы в МВД Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Но, по мнению Иванова, решать проблему с недобором в полиции нужно по-другому. «Панацея здесь одна — изменить отношение к своим подчиненным, не забывая о том, что среди них работают такие же люди со своими проблемами и радостями», — рассказал он.

Глава профсоюза полицейских Москвы Михаил Пашкин предлагает более радикальный метод — изменить судебную систему. По его словам, в российских судах, где решение выносит судья, лишь 0,2% оправдательных приговоров, тогда как в судах присяжных — 30%. «То есть получается, что у нас треть людей сидят незаконно? Нужно сделать одно — сделать независимым суд. Потому что от суда зависит все остальное. Когда он на неправосудное обвинительное заключение Следственного комитета или МВД вынесет оправдательный приговор и накажет этих силовиков, тогда будет совершенно другая ситуация. Потом и система МВД подтянется, и Следственный комитет, и прокуратура. Когда честные люди смотрят на то, что происходит в системе — они уходят. Они не хотят брать взятки, подстраиваться под начальство и делать все незаконное, что им прикажут», — рассказал Пашкин.

Получить комментарии в пресс-службах региональных подразделений МВД в «тюменской матрешки» не удалось. В ведомства были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.