Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты», создателем которого является Зеленский

Показ на Украине сериала «Сваты» уже запрещали в 2017 году Фото: Pixabay

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил, что нужно снова запретить показ сериала «Сваты», одним из создателей которого является президент Украины Владимир Зеленский. Причиной этого является участие в киноленте российского актера Федора Добронравова, который высказывает антиукраинскую позицию.

«Добронравов через СМИ поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины», — приводит слова Сеитаблаева агентство Nation News. Режиссер подчеркнул, что именно после вхождения Крыма в состав РФ началась война на Донбассе. По его словам, Добронравов таким образом «поддерживает убийство украинских граждан».

В 2017 году российскому актеру запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. На следующий день был запрещен к показу сериал «Сваты» на телевидении. Однако несколько телекомпаний обратились в суд, и весной 2019 года сериал снова вернулся на экраны, пишет сайт VSE42.RU.