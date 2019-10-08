Пермский край ждут новые долги на 100 миллиардов рублей

Деньги Пермскому краю понадобились, чтобы сбалансировать краевой бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Пермского края возьмет в кредит 110 млрд рублей в ближайшие три года. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о региональном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Документ опубликован на сайте краевого министерства финансов.

«Для обеспечения сбалансированности краевого бюджета в 2020 году планируется привлечь кредиты банков в сумме 21,8 млрд рублей, в 2021 году — 36,3 млрд рублей, в 2022 году — 51,5 млрд рублей с учетом необходимости погашения кредита предыдущего года», — сказано в тексте документа.

Глава Прикамья Максим Решетников ранее отметил, что бюджет на три года формировался в непростых условиях. При этом министр финансов Елена Чугарина подчеркивала, что этот бюджет будет дефицитным. По словам министра, несмотря на прогнозируемый дефицит, уровень долговой нагрузки в плановом периоде продолжит снижаться. Первое чтение проекта бюджета в законодательном собрании Пермского края состоится 24 октября.

«URA.RU» также писало о том, что краевой минфин объявил три аукциона по открытию «возобновляемой кредитной линии» на общую сумму займа шесть миллиардов рублей. Эти средства, уточнили в министерстве, могут понадобиться как на рефинансирование ранее взятых обязательств, так и на финансирование временных кассовых разрывов.