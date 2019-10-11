Пермякам должны вернуть переплаченные за тепло деньги Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермякам и председателям ТСЖ нужно писать досудебные претензии теплоэнергетикам, рассказал «URA.RU» юрист Виталий Степанов. Направить требование могут абсолютно все жители города, которые получали тепло в 2017—2018 годах от ООО «Пермская сетевая компания».

«Вернуть переплату должны и в том случае, если, например, человек уже не является собственником той квартиры, за отопление которой платил в период с 01.10.2017 по 31.12.2018 года», — пояснил «URA.RU» Степанов. Он уточнил, что претензия не является обязательной, поскольку по закону поставщик тепла должен автоматически сделать перерасчет, но в то же время позволит ускорить процесс возврата денежных средств.

«В связи с признанием недействующими Пермским краевым судом и Верховным Судом РФ (дела № 3а-25/2018, 3а-111/2019) установленных для вас тарифов на тепловую энергию на период с 01.10.2017 по 31.12.2018 прошу предоставить перерасчет платы за отопление и горячую воду за указанный период», — приводит Степанов приблизительный текст заявления в ресурсоснабжающую компанию.

В пресс-службе ресурсоснабжающей компании сообщили «URA.RU», что сейчас анализируют решение министерства тарифного регулирования Пермского края и варианты его исполнения.