10 октября 2019
09 октября 2019

Пермякам советуют не ждать перерасчета за тепло. Инструкция по возврату переплаченных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, деньги
Пермякам должны вернуть переплаченные за тепло деньгиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермякам и председателям ТСЖ нужно писать досудебные претензии теплоэнергетикам, рассказал «URA.RU» юрист Виталий Степанов. Направить требование могут абсолютно все жители города, которые получали тепло в 2017—2018 годах от ООО «Пермская сетевая компания».

«Вернуть переплату должны и в том случае, если, например, человек уже не является собственником той квартиры, за отопление которой платил в период с 01.10.2017 по 31.12.2018 года», — пояснил «URA.RU» Степанов. Он уточнил, что претензия не является обязательной, поскольку по закону поставщик тепла должен автоматически сделать перерасчет, но в то же время позволит ускорить процесс возврата денежных средств.

«В связи с признанием недействующими Пермским краевым судом и Верховным Судом РФ (дела № 3а-25/2018, 3а-111/2019) установленных для вас тарифов на тепловую энергию на период с 01.10.2017 по 31.12.2018 прошу предоставить перерасчет платы за отопление и горячую воду за указанный период», — приводит Степанов приблизительный текст заявления в ресурсоснабжающую компанию.

В пресс-службе ресурсоснабжающей компании сообщили «URA.RU», что сейчас анализируют решение министерства тарифного регулирования Пермского края и варианты его исполнения.

Заявление на перерасчет в Пермскую сетевую компанию
Скрин: Виталий Степанов, «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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