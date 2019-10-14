На пешеходном переходе в Перми сбили пятерых детей

Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми пятеро детей попали под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе. Трое из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Об этом на своей странице в Facebook написала глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

«Водитель допустил наезд на пешеходов. Двое детей в возрасте восьми лет в результате аварии получили ушибы стоп. Родители [пострадавших] от госпитализации отказались», — написано в сообщении. Также Шушпанова уточнила, что еще трое детей того же возраста сейчас находятся в краевой детской клинической больнице. У них закрытая черепно-мозговая травма.

Также уточняется, что авария произошла 14 октября в пятом часу вечера по московскому времени на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира. По оперативной информации, дети переходили дорогу на зеленый свет, но из-за стоящих впереди людей не увидели автотранспорт, который завершал выезд с перекрестка.