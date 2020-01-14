Челябинский губернатор привлек в правительство менеджера-олигарха

Губернатор Алексей Текслер сделал еще одно назначение в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Недбайло. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Ранее чиновник проявил себя в агробизнесе южноуральского олигарха Александра Аристова.

«Евгений Недбайло действительно назначен на эту должность», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Новому замминистра 40 лет. В 2001 году он окончил экономический факультет Челябинского агроинженерного университета (ЧГААУ) по специальности «Управление сельскохозяйственным производством».

Работал в региональном минсельхозе, откуда с должности начальника финансового отдела в конце 2000-х годов ушел в бизнес. Работая в агрохолдинге «Ариант» Аристова, получил грант на стажировку и обучение за рубежом.