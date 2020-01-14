13 января 2020
12 января 2020
11 января 2020

Челябинский губернатор привлек в правительство менеджера-олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия ЭИСИ 2019. Москва, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер сделал еще одно назначение в правительствеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Недбайло. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Ранее чиновник проявил себя в агробизнесе южноуральского олигарха Александра Аристова.

«Евгений Недбайло действительно назначен на эту должность», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Новому замминистра 40 лет. В 2001 году он окончил экономический факультет Челябинского агроинженерного университета (ЧГААУ) по специальности «Управление сельскохозяйственным производством».

Работал в региональном минсельхозе, откуда с должности начальника финансового отдела в конце 2000-х годов ушел в бизнес. Работая в агрохолдинге «Ариант» Аристова, получил грант на стажировку и обучение за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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