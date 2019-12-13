Уральский криминальный авторитет попросил суд о досрочном освобождении

Смотрящий уже несколько раз просил суд об освобождении Фото: Дмитрий Шевалдин

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет из Ревды (Свердловская область) Николай Смовж по кличке Палыч обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении по болезни. Его заявление рассматривалось в Синарском суде Каменска-Уральского и было отклонено.

«В выступлении прокурор обратил внимание суда на то, что заболевание у Смовжа диагностировано до совершения преступлений, что не помешало ему совершить ряд особо тяжких преступлений. Суд, вынося приговор в мае 2016 года, и так учел состояние здоровья и наличие инвалидности в качестве смягчающего обстоятельства», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По мнению прокуратуры освобождение Смовжа не будет отвечать смыслу правосудия — принципу неотвратимости наказания.

Ранее «URA.RU» писало, что Смовж был осужден весной 2016 года. Его обвиняли в нескольких эпизодах убийства людей. Преступления он совершил в 1990-е и 2000-е годы. В июне 2004 года для укрепления криминального авторитета он расстрелял посетителя в кафе «Пампасы». В апреле 2007-го напал на двух человек в Ревде. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет заключения. После приговора Смовж уже несколько раз обращался в суд с просьбой об освобождении. В марте 2018 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга освободил его от заключения по болезни, однако прокуратура опротестовала решение, и Смовж остался в колонии.