София Ротару, несмотря на травлю, продолжает выступать в России Фото: страница С. Ротару в Instagram

Певица София Ротару, подвергавшаяся травле в России, вновь выступила на концерте в Москве: на этот раз 72-летняя звезда исполнила несколько композиций на прошедшем в столице концерте «Легенды Ретро FM».

«Певица была одета в чёрные брюки и длинную украинскую черную вышиванку с жёлтыми цветами. Образ для артистки подбирала ее невестка Светлана Евдокименко, которая является по совместительству и ее стилистом», — пишет «Комсомольская правда». Спела Ротару в ходе концерта ровно пять своих наиболее знаменитых песен: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, луна».

После концерта певица поблагодарила своих российских поклонников за поддержку и поделилась своими эмоциями от первого за последние годы выступления в Москве, пишет «Пятый канал». «Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!» — сказала Ротару. Вместе с украинской певицей в этот день на сцене выступили Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Иванушки International, Михаил Шуфутинский и другие звезды.

Ранее Ротару выступила в Москве на «Песне года»: ее выступление федеральные телеканалы покажут россиянам в новогоднюю ночь и январские праздники.

В прошлом году Ротару не выступила на «Песне года». Осенью 2019 года стало известно, что певица вновь вернется на сцену и даст концерты в РФ. После этого в России началась травля певицы, так, ее обвинили в спонсировании украинских боевиков, воюющих на Донбассе. Более того, в Совфеде открыто призвали россиян бойкотировать её концерты.

Директор певицы Сергей Лавров в разговоре с «URA.RU» рассказал, что эта травля может быть заказом. Он отметил, что артистка действительно пропустила участие в фестивале в прошлом году из-за военного положения на Украине, поскольку эта мера привела к тому, что мужчинам был запрещен выезд из страны, а в команде Ротару их немало. Журналист Олег Кашин публично просил россиян не участвовать в травле Ротару.