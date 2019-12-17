16 декабря 2019
15 декабря 2019

Свердловский мэр вступил в борьбу за место в областном парламенте

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Евгения Куйвашева с депутатами гордум муниципалитетов Свердловской области. Екатеринбург, соколюк петр
Петр Соколюк — представитель губернаторской командыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На предварительном голосовании по довыборам депутата Заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому округу №16 появился первый кандидат. Как сообщили «URA.RU» в региональном отделении «Единой России», документы в оргкомитет праймериз сдал глава Ивделя Петр Соколюк.

Регистрация участников предварительного голосования продлится до 13 января 2020 года. Сами праймериз назначены на 2 февраля. Дополнительные выборы пройдут 17 мая.

Предыдущий депутат Заксобрания по Краснотурьинскому округу №16 Анатолий Сухов умер в августе этого года. Ранее «URA.RU» сообщало, что его преемником станет Петр Соколюк.

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