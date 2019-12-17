Свердловский мэр вступил в борьбу за место в областном парламенте

Петр Соколюк — представитель губернаторской команды
На предварительном голосовании по довыборам депутата Заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому округу №16 появился первый кандидат. Как сообщили «URA.RU» в региональном отделении «Единой России», документы в оргкомитет праймериз сдал глава Ивделя Петр Соколюк.
Регистрация участников предварительного голосования продлится до 13 января 2020 года. Сами праймериз назначены на 2 февраля. Дополнительные выборы пройдут 17 мая.
Предыдущий депутат Заксобрания по Краснотурьинскому округу №16 Анатолий Сухов умер в августе этого года. Ранее «URA.RU» сообщало, что его преемником станет Петр Соколюк.