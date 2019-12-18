В тюменском аэропорту на 8,5 часов задержали вылет самолета

Чартерный рейс перенесли более чем на 8 часов Фото: Владимир Жабриков

В Тюмени более чем на 8,5 часов задержали вылет самолета авиакомпании «Ямал» в приполярный порт Сабетта. Информацию об этом «URA.RU» сообщили в аэропорту «Рощино».

«Это добавочный рейс. Изменение времени вылета согласовано с заинтересованными сторонами, иных причин задержки нет», — сообщили в справочной тюменского аэропорта. Вылет на борту самолета Bombardier должен был состояться в 7:35, однако его отложили до 16 часов. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» сообщили, что рейс YC 9745 является чартерным и перенос был осуществлен по согласованию с заказчиком. В Новом Уренгое, согласно онлайн-табло аэропорта, сегодня был отменен рейс на Сабетту. Он должен был осуществляться авиакомпанией «ИрАэро».