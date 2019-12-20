СМИ узнали о группировке, которая угрозами вымогает миллионы у российских блогеров

Организованная группировка вымогает деньги у популярных блогеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России появилась организованная группировка, которая угрозами вымогает деньги у популярных российских блогеров. Об этом журналистам рассказал создатель youtube-канала SmotraTV Эрик Давидыч.

«Я столкнулся с невероятной ситуацией на протяжении пяти-шести месяцев. С этой ситуацией, кроме меня, столкнулась куча других блогеров, но они молчат», — приводит телеканал 360 слова автоблогера. Его коллеги, по его словам, не стали придавать огласке вымогательства, поскольку боятся за себя и своих родных.

У Давидыча вымогают 25 миллионов рублей в обмен на покровительство. Из-за того, что он отказывается платить, ему стали устраивать провокации. Так, в июне на него напал мужчина, который угрожал ему предметом, похожим на пистолет, и говорил, что популярные блогеры должны платить.

«В YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, собирает дань, контролирует практически все скандалы, чтобы находить правового и виноватого, кто кому сколько должен денег», — подытожил собеседник телеканала.