Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая посочувствовала молодой невесте Петросяна

Регина Дубовицкая против браков с большой разницей в возрасте Фото: Schekinov Alexey Victorovich/ Википедия

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая выразила сочувствие молодой невесте юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Дубовицкая, отвечая на вопрос ведущего Максима Галкина, заявила что жалеет девушек, которые решились на брак с мужчинами гораздо старше себя.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», — цитирует слова телеведущей РИА «Новости». При этом Дубовицкая отметила, что Елене Степаненко, которая развелась с Петросяном, «жить стало легче».

Брухунова несколько дней назад опубликовала на странице в Instagram фото букета, похожего на свадебный, а в конце ноября молодая возлюбленная юмориста показала в соцсетях фото с дорогим кольцом. Когда на пост обратили внимание СМИ, окрестив девушку новой женой юмориста, она его удалила. однако на сообщения прессы очень резко отреагировал сам Петросян. Он заявил, что все публикации являются клеветой, а также «издевательством над его личной жизнью», при этом он не подвердил и не опроверг факт регистрации отношений в ЗАГСе с молодой помощницей.

О романе 74-летнего артиста и его 30-летней помощницы стало известно летом 2018 года. Затем Петросян со скандалом развелся со своей женой и партнером по сцене Еленой Степаненко. Бывшие супруги никак не могут поделить имущество.