Сталина изобразили в образе Терминатора. ФОТО

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Возложение цветов к вечному огню. Челябинск, портрет сталина
В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа СталинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По случаю 140-летия со дня рождения лидера СССР Иосифа Сталина и грядущего 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области появился баннер с изображением политического деятеля в образе терминатора. Баннер с надписью «I’ll be back» («Я вернусь» — прим. ред.) установлен на стене здания в городе Балахна.

«Это пока самый большой плакат», — рассказал лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин в своем видеоролике на фоне баннера. Также политик призвал подписчиков присылать изображения Сталина еще большего размера, если они есть в России. Пока, по мнению Платошкина, рекорд держит именно Балахна.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Балахнинского района на момент написания новости «URA.RU» не удалось.

Баннер с многозначительной надписью «I’ll be back» установлен на стене здания в городе Балахна
Фото: группа «Типичный Нижний Новгород», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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