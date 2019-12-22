В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По случаю 140-летия со дня рождения лидера СССР Иосифа Сталина и грядущего 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области появился баннер с изображением политического деятеля в образе терминатора. Баннер с надписью «I’ll be back» («Я вернусь» — прим. ред.) установлен на стене здания в городе Балахна.

«Это пока самый большой плакат», — рассказал лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин в своем видеоролике на фоне баннера. Также политик призвал подписчиков присылать изображения Сталина еще большего размера, если они есть в России. Пока, по мнению Платошкина, рекорд держит именно Балахна.

Получить комментарий в пресс-службе администрации Балахнинского района на момент написания новости «URA.RU» не удалось.