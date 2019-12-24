Галкин рассказал, что не ездит в Чечню из-за нежелания извиняться перед Кадыровым

Максим Галкин считает, что ему сейчас не стоит выступать в Чеченской республике Фото: страница М. Галкина в Instagram

Юморист Максим Галкин раскрыл причину, почему он не хочет приезжать с концертами в Чечню. По его словам, он просто боится во время выступления «сказать что-то лишнее» и не хочет потом извиняться за это перед главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Я боюсь, что скажу там что-то лишнее, поэтому и не езжу в Чечню. Я очень дипломатичный человек, но все-таки люблю некоторую свободу высказываний. Я всегда боюсь, что скажу что-то не то и это как-то неправильно воспримут. А потом объяснять что-то, извиняться я ужасно не люблю. Одним словом, я люблю отвечать за свои слова», — сообщил Галкин в интервью журналистке Ирине Шихман для ее youtube-канала «А поговорить?».

По словам юмориста, его иногда зовут выступить с концертом в Чечне, однако он всякий раз отказывается от подобных предложений. Комик пояснил, что он не умеет «царедворствовать», как другие его коллеги по российскому шоу-бизнесу, часто посещающие Чечню.

В этом же интервью Галкин рассказал, что он совсем не боится шутить про президента России Владимира Путина. Более того, артист признался, что не раз это делал при личном присутствии главы государства. «Я говорю о больших концертах на день милиции, день внутренних войск. Сидят люди, в том числе и он [Владимир Путин]. Я веселю всех, в том числе могу иронизировать над ним», — отмечал комик.