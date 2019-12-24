Галкин заявил, что не боится шутить про Путина

Юморист Максим Галкин рассказал, что совсем не боится шутить про президента России Владимира Путина. Более того, артист признался, что не раз это делал при личном присутствии главы государства.
«Я говорю о больших концертах на день милиции, день внутренних войск. Сидят люди, в том числе и он [Владимир Путин]. Я веселю всех, в том числе могу иронизировать над ним», — сказал юморист в эфире программы журналистки Ирины Шихман на YouTube.
Он также добавил, что не боится шутить про Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Тем самым, Галкин осудил комика Нурлана Сабурова, который заявил, что пока боится изображать бывшего лидера Казахстана. По словам артиста, ему самому не раз приходилось выступать перед Назарбаевым.
Ранее Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении на своем концерте в Новосибирске. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление юмориста. По его мнению, на российском телевидении цензуры нет, передает телеканал 360.