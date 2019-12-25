На Украине назвали первопричину присоединения Крыма к России

Утративший в 2014 году закон об основах государственной языковой политики стал причиной того, что Крым отошел России. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
В интервью телеканалу «Наш» Устенко заявил, что утративший силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Колесниченко-Кивалова) после переворота на Украины вызвал массу протестов в стране. «В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым», — отметил депутат, подчеркнув, что именно с этого закона «все началось».
Закон, в частности, предполагал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны, однако решение парламента отказался утвердить и. о. президента Александр Турчинов, что спровоцировало волнения в Донбассе. Три четверти населения юго-востока Украины считают русский язык родным. Год назад Конституционный суд Украины признал закон, наделяющий русский язык статусом регионального, неконституционным.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного там референдума. Власти Украины отказываются признавать присоединение полуострова к РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, почему Крым необходимо признать российской территорией.