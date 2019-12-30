В Саткинском районе Челябинской области взорвалась автозаправка. Видеозапись пожара опубликована в социальных сетях.
Было возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. Возгорание, не взрыв. Огонь перекинулся на кровлю мойки соседнего здания
«В Сатке вечером 30 декабря произошло ЧП: произошел взрыв на автозаправке», — сообщает РЕН ТВ. По данным группы «ВКонтакте» «В Сатке.ру — новости г. Сатка ВКонтакте», взрыв газа произошел на заправке по улице 100-летия комбината Магнезит 7А.
В МЧС по Челябинской области «URA.RU» рассказали, что произошло возгорание. «Было возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. Возгорание, не взрыв», — подчеркнули в ведомстве. Также там заявили, что до прибытия пожарных огонь успел перекинуться на кровлю стоящей рядом мойки. Уточняется, что в результате пожара пострадал один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас пожар полностью ликвидирован.