29 декабря 2019
28 декабря 2019

Автозаправка взорвалась на Южном Урале. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Огонь успел перекинуться с территории автозаправки на кровлю стоящей рядом мойкиФото: pixabay.com

В Саткинском районе Челябинской области взорвалась автозаправка. Видеозапись пожара опубликована в социальных сетях.

Было возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. Возгорание, не взрыв. Огонь перекинулся на кровлю мойки соседнего здания

«В Сатке вечером 30 декабря произошло ЧП: произошел взрыв на автозаправке», — сообщает РЕН ТВ. По данным группы «ВКонтакте» «В Сатке.ру — новости г. Сатка ВКонтакте», взрыв газа произошел на заправке по улице 100-летия комбината Магнезит 7А.

В МЧС по Челябинской области «URA.RU» рассказали, что произошло возгорание. «Было возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. Возгорание, не взрыв», — подчеркнули в ведомстве. Также там заявили, что до прибытия пожарных огонь успел перекинуться на кровлю стоящей рядом мойки. Уточняется, что в результате пожара пострадал один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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