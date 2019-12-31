В 2020 году на курс национальной валюты могут повлиять выборы президента США Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня 31 декабря, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Экономисты вычислили, что будет с рублем в новом году. Они объяснили, как на курсе национальной валюты отразятся выборы президента США.

В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам. Также изменения коснутся оплаты штрафов и пени.

В 2020 году в России вступят в силу сразу несколько запретов. Рассказываем, что можно успеть сделать легально.

Александр Емельяненко раскрыл, по каким правилам пройдет его бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спортсмен отметил, что Кадыров находится «в хорошей форме».

В новогоднюю ночь разыграется нешуточная битва между ТВ и интернетом. «URA.RU» сравнило программные сетки самых популярных каналов, чтобы вы могли выбрать, что посмотреть во время праздничного ужина.

В 2019 году Крым получил от Москвы больше денег, чем весь Урал. Сколько миллиардов столица выделяет регионам России и кому достается наибольший кусок федерального «пирога», рассказала профессор Наталья Зубаревич — главный специалист по экономике российских субъектов.

Глава РФ Владимир Путин уже поздравил россиян с Новым годом. Первыми поздравление президента традиционно услышали жители Дальнего Востока. Однако у вас есть возможность уже сейчас узнать, что Владимир Путин пожелал жителям страны.

С наступающим Новым годом!