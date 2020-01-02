АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Завод АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada. В среднем машины подорожали на 2,3%.
Больше всего в цене прибавила флагманская Lada Vesta. В базовой комплектации седан подорожал на 3,8% — до 629 900 рублей. «Автоматическая» модификация этой модели обойдется в 751 900 рублей (+2%), метановая Veats CNG теперь стоит 836 900 (+1,8%), цена «вседорожного» седана теперь составляет 776 900 рублей (+2,5%), а универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross — 706 900 рублей (+2,6%) и 813 900 (+2,9%). Наиболее дорогостоящая модель — Vesta Sport — стала дороже на 1,5% и теперь стоит 1 042 900 рублей.
Седан лада Lada Granta подорожал на 2,5% — до 455 900 рублей, универсал Granta Cross теперь продается за 544 900 рублей (дороже на 2,7%), а Granta Drive Active оценена в 640 900 рублей (+1,7%). Меньше всего повышение цен коснулось модели Lada Xray. Хэтчбек стоит 619 900 рублей (+0,8%), кросс-версия на механической коробке — 767 900 рублей (+1%), а Xray Cross с «вариатором» — 854 900 рублей (0,9%).