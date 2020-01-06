Летчик-герой Юсупов рассказал о своем первом полете

Дамир Юсупов впервые сел за штурвал в возрасте 32 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал о том, как впервые управлял самолетом. О первом опыте полетов летчик — Герой России рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

Юсупов рассказал, что поступил в летное училище в возрасте 32 лет. Сначала он летал только с инструктором, все полеты выполнялись на самолете Ан-2. Летчик пояснил, что первый полет с инструктором прошел в начале марта, а первый самостоятельный полет — в мае. «Ко мне в самолет посадили такого же курсанта. Это было уже в мае. <…> Конечно было волнительно, но все получилось, был полный восторг от того, что ты летишь уже сам, без инструктора», — поделился Юсупов.

Летчик рассказал, что в детстве он часто летал вместе с отцом, который работал в гражданском вертолетном отряде. Юсупов добавил, что летал с ним и его друзьями собирать бруснику и на рыбалку. «В вертолете очень хороший обзор, кругом стекла. Отец сажал меня в кабине на самый низ, и я смотрел на открывающийся пейзаж», — рассказал он.

Юсупов получил звание Героя России за аварийную посадку самолета в кукурузном поле, которую он произвел в августе 2019 года. Причиной неисправности стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. На борту самолета находились 233 пассажира, все они остались живы.