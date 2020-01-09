Производители массово повышают цены на автомобили в России

С января 2020 года автопроизводители повысили стоимость новых машин на 2-6%. Рост цен связан с увеличением ставок утильсбора. Об этом со ссылкой на отечественных и иностранных дилеров сообщает «Коммерсант».
«Цены на автомобили, выпущенные в 2020 году, выросли как минимум на 2%», — передает издание. Так, концерн Subaru отмечает увеличение стоимости автомобилей на 3—6%, дилер «Авилон» наблюдает рост цен на Mercedes на 3,5%, BMW — 4%, Audi А3 — на 5,2%, А4 — на 3,4%, Q3 — на 3,2%. При этом цены растут и на отечественные машины. В АО «Симбирск-Лада» стоимость автомобилей Lada увеличилась на 2—3%. В частности, Vesta подорожала на 15 тысяч рублей, Granta — на 11 тысяч.
По данным СМИ, это происходит на фоне повышения ставок утилизационного сбора на 110%. При этом производители отмечают, что на изменении цен также сказалась инфляция. Автоэксперты ожидают, что падение рынка к концу года составит 5-10%. Они также подчеркивают, что у россиян еще есть возможность приобрести автомобили по старым ценам в январе и феврале из складских запасов 2019 года.
В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года, пишет RT. Дополнительная нагрузка ждет россиян при покупке импортных автомобилей, а также машин, собранных в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты. Изменение размера утильсбора последовало за снижением таможенных ставок, отмечает агентство Nation News.