Россия стала продавать за рубеж больше коньяка и водки

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков за первый семь месяцев 2019 года. Об этом сообщается в докладе Аналитического центра при правительстве России.
Сильнее всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. «С января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объеме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раза», — передает RT.
Экспорт джина по сравнению с 2018 годом увеличился в 4,2 раза, а поставки виски в 2,9 раз. Экспорт водки вырос на 6%.
В то же время продажи за рубеж российского вина, которое в основном поставляется на Украину, в Китай и Казахстан, уменьшились на 4,5%, а экспорт ликера сократился более чем вдвое — на 55%. В ближайшее время эксперты прогнозируют увеличение поставок крепкого алкоголя за рубеж на 50-60%.