12 января 2020

Россия стала продавать за рубеж больше коньяка и водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокал, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Увеличились поставки за рубеж коньяка и джина, а также виски и водкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков за первый семь месяцев 2019 года. Об этом сообщается в докладе Аналитического центра при правительстве России.

Сильнее всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. «С января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года в физическом объеме увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка — в 14,8 раза», — передает RT.

Экспорт джина по сравнению с 2018 годом увеличился в 4,2 раза, а поставки виски в 2,9 раз. Экспорт водки вырос на 6%.

В то же время продажи за рубеж российского вина, которое в основном поставляется на Украину, в Китай и Казахстан, уменьшились на 4,5%, а экспорт ликера сократился более чем вдвое — на 55%. В ближайшее время эксперты прогнозируют увеличение поставок крепкого алкоголя за рубеж на 50-60%.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Еда Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...