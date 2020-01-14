В Иране рассказали о втором самолете в ночь крушения украинского Boeing

В ночь крушения украинского пассажирского самолета, сбитого военными силами Ирана, в небе над Тегераном был еще один лайнер. Такой деталью поделился заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
«Там был еще катарский самолет в эту ночь. Когда он вошел в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своем местонахождении», — передает слова иранского политика РИА «Новости».
Беюки уточнил, что силы ПВО своевременно получили информацию от диспетчеров, что позволило пролететь самолету в обычном режиме. Иранский депутат пояснили, что, вероятно, катарский лайнер увидел в небе свет и обратился к диспетчерам, заподозрив работу ПВО.
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января через пару минут после взлета из аэропорта Тегерана. В момент крушения на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Позже власти Ирана признались, что самолет был сбит по ошибке ракетой противовоздушной обороны. В Тегеране принесли извинения за нападение на пассажирский борт.