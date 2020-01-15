Названы главные причины падения спроса на автомобили в России

В 2019 году спрос на автомобили в России снизился из-за сокращения господдержки Фото: depositphotos.com

Продажи автомобилей в 2019 году в России сократились на 2,3% — такая ситуация наблюдается впервые после кризиса 2013—2014 годов. Аналитики связывают падение с тем, что автопроизводители больше не могут предоставлять скидки на покупку машин, а государство урезает финансовую поддержку и не предлагает новых мер, чтобы повысить спрос.

«Господдержка спроса на автомобили в объеме девяти миллиардов рублей через льготное автокредитование (скидка 10% от стоимости в рамках первого взноса) не помогла рынку выйти в плюс», — сообщает газета «Коммерсант».

С 2019 года поддержка оказывается только для автомобилей дешевле миллиона рублей, поэтому в прошлом году ее получали машины отечественного автопрома. Nissan, который, в свою очередь, собирается добиться поддержки модели Terrano и двух моделей Datsun, настаивает на том, чтобы этот уровень подняли до 1,8 млн рублей. Так, в программу войдут более современные и комфортабельные машины. Свои модели в программу намеревается ввести и KIA.

В Ассоциации российских автомобильных дилеров считают, что на стимулирование спроса в 2019 году автодилеры тратили огромные деньги, из-за чего «бесконечные скидки» достигли критических значений. При этом поддержка государства не улучшила спрос. Председатель правления крупнейшего в стране дилера «Рольф» Владимир Мирошников считает, что для повышения спроса государству нужно сосредоточиться на сегменте от одного до двух миллионов рублей.

Ранее агентство Nation News передавало, что самым дешевым российским автомобилем стал седан Lada Granta. В среднем его цена составила 456 тысяч рублей.