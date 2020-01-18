В Перми пассажиров поезда эвакуировали из-за сообщения о взрыве

В субботу утром в дежурные службы Пермского края поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в одном из поездов, проходящих через станцию «Пермь-2». Об этом сообщили «URA.RU» в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
В связи с сообщением в возможном взрыве движение через станцию «Пермь-2» было временно приостановлено. Правоохранительные органы организовали проверку, эвакуировав пассажиров и сотрудников составов поездов. «Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — рассказали в областном министерстве территориальной безопасности.
После проверки движение поездов возобновилось, станция «Пермь-2» заработала в штатном режиме. Безопасности граждан ничего не угрожает. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, сообщившего о взрыве. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрено уголовное наказание.