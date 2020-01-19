Автоэксперты составили список лучших подержанных машин

Эксперты назвали лучшие автомобили, которые были в продаже десять лет назад. При этом стоимость моделей превышает 250 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».
Первое место досталось немецкому Volkswagen Polo Sedan. «Даже спустя десятилетие, Volkswagen остается бестселлером», — отмечают специалисты. По их мнению, машина пользуется спросом из-за высокого уровня надежности и невысокой стоимости.
Вторую строчку разделяют корейские автомобили Kia Sportage III и Huyndai ix35. Несмотря на то, что кроссоверы являются техническими копиями друг друга, дизайн Sportage привлекает автолюбителей больше.
Замыкает тройку лидеров французский Peugeot 3008. Машина пришлась по душе специалистам из-за наличия высокого дорожного просвета, оптимального набора функций и простой комплектации салона.
Также автоэксперты выделили марки Lexus CT200h, Nissan Patrol VI, Ford Explorer V и Toyota Highlander II. Специалисты подчеркивают, что изначально авто предназначались для американских дорог, однако они стали востребованными на российском рынке, отмечает агентство Nation News.
Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал «URA.RU» самое популярное место угона автомобилей. По его словам, пользуясь рассеянностью жителей, мошенники зачастую совершают противоправные действия в торговых центрах.