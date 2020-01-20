На Среднем Урале выросла преступность: более 600 человек убиты, около тысячи — ранены

Прокуратура подвела итоги 2019-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число преступлений, совершенных в Свердловской области в 2019 году, выросло на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом «URA.RU» сообщили в областной прокуратуре.

За минувший год в регионе совершено 57757 преступлений. Из них 22% — тяжкие и особо тяжкие, 50,1% относятся к небольшой тяжести. Количество особо тяжких преступлений снизилось (на 10,4%), а вот число тяжких и преступлений средней тяжести выросло (на 15,5% и 5,2%).

«В результате преступных посягательств погибл 621 человек, тяжкий вред причинен здоровью 935 человек», — рассказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. В 2019 году было зафиксировано 450 случаев вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, в 143 случаях это повлекло гибель людей.

54,1 процента всех совершенных правонарушений — различного рода хищения (кражи, мошенничества). Причем, почти 15 процентов из них совершено через банковские карты (1863), с использованием компьютерной техники совершено 1019 преступлений, компьютерных программ — 367, сети интернет — 4992, средств мобильной связи — 4126 преступлений. 63,6 всех преступлений совершено «рецедивистами» — людьми, уже имеющими судимость. 16,8% преступлений совершили женщины, 6,9% — подростки.